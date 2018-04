Recuperado de operação, Buffon pode reforçar Juventus

"Depois de um mês parado devido a uma cirurgia no menisco, estou pronto para voltar. Toda a fase pós-operatória transcorreu da melhor forma possível, e pude trabalhar o máximo para me recuperar. Por isso, conto com meu retorno à equipe na partida de domingo, contra o Chievo, em Verona", disse Buffon em seu site oficial.

Buffon, que também é titular da seleção italiana, encontrará a Juventus em situação complicada. A equipe perdeu suas três últimas partidas no Italiano, o técnico Ciro Ferrara está com o cargo ameaçado.