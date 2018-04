Recuperado de traumatismo, Filipe Luís se apresenta à seleção no Rio

RIO - O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid, foi o primeiro dos 23 convocados para a Copa das Confederações a se apresentar à seleção brasileira e chegou sorridente, refeito do susto que passou domingo e "pronto para outra". Ele sofreu traumatismo craniano ao ser atingido por um adversário durante a partida de seu time com o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e teve de passar a noite em um hospital.

Ele, porém, foi informado pelo médico que o assistiu que está bem e que pode treinar e jogar futebol normalmente. "O doutor falou que está tudo bem. Na hora (em que foi atingido) eu fiquei consciente, mas sangrando muito (ele também sofreu um corte profundo). Foi só o susto", disse Filipe Luís ao chegar ao hotel em que a seleção ficará hospedada, na zona sul do Rio, na manhã desta terça-feira.

Brincando, ele garantiu que, se precisar se machucar servindo a seleção não terá problema. "Se tiver de quebrar a cara de novo, mas pela seleção, eu quebro." Ele disse ter ficado preocupado quando os médicos falaram em traumatismo, mas se tranquilizou ao ser informado que todas as pancadas são assim denominadas.

Filipe Luís é um dos laterais-esquerdos convocados por Felipão para a Copa das Confederações. Ganhou a disputa com Adriano, do Barcelona. A princípio, será reserva de Marcelo, do Real Madrid. "Eu sou fã do Marcelo, é uma honra disputar a posição com ele. Mas quem vai jogar dependerá do que a seleção vai precisar", opinou.

O lateral do Atlético de Madrid leva uma vantagem sobre Marcelo, a de marcar melhor, embora reconheça que o companheiro melhorou neste fundamento nos últimos tempos.