Recuperado, Diego Souza joga no sábado Recuperado de uma contusão no tornozelo direito, Diego Souza confirmou sua escalação para a partida de sábado, em Garanhuns. Mesmo com a camisa 10 do Palmeiras, o meia voltará a cumprir uma função mais defensiva que de costume. Sua maior preocupação será com a marcação do meio-campo do Sport. ?O Jair (Picerni) pediu para que eu não desgrude do Nildo em momento algum. Ele é o cérebro do time, não pode receber a bola com liberdade?, revelou. A função tática fará com que Diego Souza seja obrigado a abrir mão das descidas ao ataque. Mas, mesmo assim, ele não descarta a possibilidade de marcar o seu gol. ?Terei liberdade para aparecer como elemento surpresa. Mas primeiro vou ajudar a anular a força criativa do adversário. Já percebi diferenças básicas entre as duas funções que desempenhei ao longo da Série B, e cheguei à conclusão que como segundo volante sou obrigado a correr muito mais. Mas o grupo está tão unido que todos se esforçam para ajudar. Até o Vágner e o Edmílson não se cansam de voltar para o meio-campo?, contou. Diego Souza lembrou do passado para falar da importância do momento que está vivendo. ?Em 2002, tive uma passagem rápida pelo Joinville que quase encerrou minha carreira. Não me deram chance de jogar, dormia no chão, e por isso decidi voltar ao Palmeiras antes do empréstimo terminar. Fui afastado pelo Márcio Araújo (ex-gerente das categorias de base do Palmeiras) e não tive nem a chance de tentar recomeçar a carreira no time de juniores. Naquela época, pensei até em começar a jogar na várzea?, revelou.