Recuperado, Dininho reforça São Caetano Recuperado de uma contusdão, o zagueiro Dininho será a principal novidade no time do São Caetano, para a partida deste domingo contra o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. ?O Dininho treinou normalmente, sem sentir dores. Vamos contar com ele para o jogo? disse o técnico Muricy Ramalho. O treinador, no entanto, faz mistério. Não revela o esquema de jogo que vai utilizar na Vila. ?Podemos atuar no 3-5-2 ou 4-4-2, vou definir minutos antes da partida? afirmou. O São Caetano realizou na manhã deste sábado o último treino no estádio Anacleto Campanella antes do jogo. E a exemplo do que fez nos dias anteriores, Muricy comandou um treinamento fechado, sem a presença de jornalistas ou torcedores.