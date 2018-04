Recuperado, Ederson comemora volta ao futebol no Lyon Depois de seis meses e meio afastado dos gramados, o meia Ederson voltou a vestir a camisa do Lyon. Recuperado de lesão, o brasileiro jogou o primeiro tempo pelo time B da equipe francesa no empate por 1 a 1 contra o Martigues, no domingo. "Estou muito feliz com este retorno. Participei de apenas metade do jogo, mas já me senti muito bem e tive uma boa desenvoltura, apesar do gramado pesado", avaliou.