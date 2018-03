Recuperado, Fabinho é novidade no treino da reapresentação do Inter

Menos de 24 horas depois de passar pelo Princesa do Solimões, em Cascavel (PR), pela Copa do Brasil, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira para iniciar a preparação para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. A principal novidade no treino realizado no CT Parque Gigante ficou por conta do volante Fabinho.

Recuperado de uma tendinite sentida ainda na pré-temporada, Fabinho voltou a treinar ao lado dos companheiros. Pelo período afastado, no entanto, ele não deverá ter condições de encarar o Passo Fundo neste domingo, no Estádio Vermelhão da Serra, pela quarta rodada do Gaúcho.

Se Fabinho foi a novidade, o técnico Antônio Carlos não pôde contar com três jogadores. Klaus e Brenner, que atuaram na vitória sobre o Princesa do Solimões, sentiram problemas musculares e ficaram de fora do treino desta quinta. Assim como Nico López, que continua afastado por conta de um desconforto.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na última quarta realizaram um trabalho regenerativo na academia nesta quinta. O restante do elenco, incluindo Valdivia, que deixou o banco para abrir o placar em Cascavel, participou de uma atividade técnica e de finalização no gramado.