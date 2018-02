Recuperado, Fábio Santos se junto ao Atlético-MG em Brasília

Desfalque diante da URT no último domingo, o lateral Fábio Santos se juntou ao elenco do Atlético-MG nesta segunda-feira em Brasília. O time alvinegro fez escala na capital federal e embarca ainda esta noite para Rio Branco, no Acre, onde encara o Atlético-AC na quarta, pela primeira fase da Copa do Brasil.

+ Após 1º gol, Ricardo Oliveira aposta em encaixe: 'Vai dar liga'

Fábio Santos ficou de fora da partida de domingo graças a uma amidalite e foi substituído por Danilo Barcelos, mas se recuperou e estará em campo na quarta-feira. Por isso, integrou normalmente o elenco que trabalhou em Brasília nesta segunda.

Os atletas que atuaram na vitória por 1 a 0 em Patos de Minas fizeram trabalho regenerativo no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home). Já o restante do elenco treinou no CT do Brasiliense.

Um dos mais animados nesta segunda-feira era o atacante Ricardo Oliveira. Afinal, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG no domingo e definiu a vitória sobre a URT nos minutos finais. Agora, quer manter o embalo para fazer bonito também na Copa do Brasil.

"Fiquei muito feliz em poder fazer o meu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG e espero que seja o primeiro de muitos. Foi um jogo que sabíamos que seria muito difícil, campo irregular, iluminação precária, mas a gente sabia que precisava dar uma versão diferente. Então, conseguimos fazer um trabalho coletivo muito forte e o resultado veio. Era importante vencer esse jogo. Agora, é focar totalmente na Copa do Brasil", apontou.