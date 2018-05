Recuperado, Fernando Prass volta a treinar no Palmeiras

SÃO PAULO - O goleiro Fernando Prass foi a grande novidade no treino desta segunda-feira no Palmeiras. Após a folga de domingo, os jogadores se reapresentaram na parte da tarde e o técnico Gilson Kleina pôde contar com o retorno do titular do gol palmeirense, que estava fora por conta de lesão.

Fernando Prass participou de uma atividade pela primeira vez desde o dia 30 de março, quando sofreu uma torção na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Ituano. Com o retorno, o goleiro não deverá ser problema para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Criciúma, neste domingo, no Heriberto Hülse.

Se Prass foi a boa notícia, Leandro ficou de fora da atividade para se apresentar à seleção brasileira sub-21, que ficará treinando em Mogi das Cruzes, em São Paulo, até sexta, já pensando na Olimpíada do Rio, em 2016. Ele voltará antes da viagem da equipe para Criciúma e também não deverá ser problema para o duelo de domingo.