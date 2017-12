Recuperado, Gilberto Silva joga sábado O meia Gilberto Silva, do Arsenal, confirmou nesta sexta-feira que vai enfrentar o Chelsea neste sábado, em partida pelo Campeonato Inglês. O brasileiro garante estar recuperado da contusão que o tirou de campo no início do jogo de quarta-feira entre Brasil e Irlanda, quarta-feira, em Dublin. Gilberto disse que ainda sente um pouco de dor, mas não o suficiente para deixá-lo de fora do clássico. Faltam apenas 13 jogos para o fim do campeonato e o Arsenal é o líder com 61 pontos, cinco a mais que o Manchester United, vice-líder. ?Não vou dizer que estou 100% fisicamente, mas estou totalmente motivado para jogar. É uma partida importante e não queria ficar de fora. Consegui participar do treino até o final e vou fazer de tudo para ajudar o Arsenal a conseguir mais uma vitória?, afirmou. O jogador também falou sobre o pedido de desculpas do irlandês Graham Kavanagh, jogador responsável pela contusão do brasileiro, após um carrinho que acertou o tornozelo direito do volante da Seleção Brasileira. ?Aceito o pedido de desculpas dele e não guardo nenhum tipo de mágoa. Fiquei chateado na hora porque queria jogar, mas sei que ele não fez de propósito. Estava apenas querendo defender sua equipe. Lances assim fazem parte do futebol?, concluiu.