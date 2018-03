Recuperado, James Rodríguez volta a treinar com o grupo do Bayern de Munique

Recuperado dos problemas musculares que sofreu no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no último dia 20 de fevereiro, contra o Besiktas, o meia James Rodríguez voltou a treinar com os seus companheiros de Bayern de Munique nesta quarta-feira.

+ Larghi confirma Cazares entre os titulares do Atlético-MG contra o Uberlândia

O jogador colombiano estava afastado deste tipo de atividade desde a partida contra a equipe turca, realizada na Alemanha, onde os donos da casa golearam por 5 a 0 e encaminharam a classificação às quartas de final da competição continental - o duelo de volta deste mata-mata será no dia 14 de março, em Istambul.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informações divulgadas pelo Bayern em seu site oficial, James exibiu grande alegria por ter conseguido retornar também aos treinos com bola nesta quarta, depois de ter ficado apenas realizando trabalhos de recuperação na semana passada. O clube, porém, confirmou que ele ainda fez uma atividade específica de reabilitação depois de ter participado do treinamento no gramado.

Por causa de seu problema muscular, o colombiano ficou fora das duas últimas partidas do Bayern no Campeonato Alemão, no qual poderá ficar novamente à disposição do técnico Jupp Heynckes para a partida deste sábado, contra o Hamburgo, em casa.

Os únicos jogadores do elenco do Bayern que não participaram do treino desta quarta-feira foram o goleiro Manuel Neuer e o atacante francês Kingsley Coman, que se recuperam de lesões graves que exigem longo período de recuperação.