Recuperado, Jorge Henrique confirma volta ao Corinthians

O atacante Jorge Henrique, que ficou fora das últimas duas partidas do Corinthians por causa de dores na panturrilha esquerda, afirmou que está totalmente recuperado para voltar ao time no clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"No início da semana, durante um treinamento, ainda senti o músculo da perna esquerda dolorido, mas hoje não sinto mais nenhum incômodo e estou à disposição do (técnico) Mano Menezes para retornar ao time", garantiu Jorge Henrique, que comentou o fato de nunca ter perdido para o São Paulo em confrontos defendendo o Corinthians.

Em quatro jogos, o atacante acumulou três vitórias e um empate contra o adversário do Morumbi. "Estou contente com alguns bons resultados e marcas que posso comemorar pelo Corinthians. Ainda não ter perdido para o São Paulo é uma delas", lembrou o jogador.