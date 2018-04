Recuperado, Josué espera reforçar Wolfsburg contra Leverkusen

O Wolfsburg está desfalcado do meio-campista há três semanas e seu retorno acontece num momento fundamental para a equipe, que caiu para a sétima posição na tabela.

O jogador da seleção brasileira foi submetido a uma cirurgia de joelho no mês passado, mas voltou a treinar com a equipe na quarta-feira, aumentado suas chances de jogar no fim de semana.

"Ainda estou um pouco sem ritmo, mas o mais importante é que eu não sinto qualquer dor", disse ele.

"Temos agora mais dois dias de treino e vai depender do técnico se eu jogo ou não no sábado."

O Wolfsburg já perdeu duas vezes em quatro jogos nesta temporada, incluindo a primeira derrota em casa desde a temporada 2007-08. A volta de Josué é vista como crucial para o time reencontrar a forma que o levou ao título no campeonato passado.

"Definitivamente não descarto escalar Josué", disse o técnico Armin Veh.