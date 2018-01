Recuperado, Júlio Baptista reforça Cruzeiro e comemora retorno

"Estou muito contente, primeiramente de poder voltar, estar em plena atividade, treinar com os companheiros e já pela primeira vez podendo aparecer em uma convocação. Isso demonstra a prova do esforço que a gente se submete", comentou o atleta bicampeão brasileiro pelo clube.

Segundo o técnico Mano Menezes, ainda não chegou o momento do atleta atuar como titular. "Logicamente, não tenho planos de iniciar com ele, nem poderia ter. A própria condição mais favorável, se acontecer, será no segundo momento do jogo, com os adversários mais desgastados, para diminuir essa pequena defasagem que existe", avisou o treinador. "Assim, daremos a possibilidade para ele usar a sua capacidade técnica, que é grande e ele já mostrou isso como atleta."

Mesmo do banco de reservas, Júlio Baptista promete ajudar seus companheiros como puder. "Estou superfeliz, para mim, é um recomeço. Se é um recomeço, temos que tratar assim, como uma nova etapa. Para as pessoas, pode parecer poucos, mas ainda temos muitos jogos para disputar. Vou aproveitar da melhor forma possível cada um deles", disse.

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam no estádio do Mineirão às 18h30 deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times somam 33 pontos, mas o Cruzeiro está na frente, pois tem uma vitória a mais, na 13ª colocação.

Confira os relacionados do Cruzeiro para enfrentar o Coritiba:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais: Fabiano, Ceará, Mena e Fabrício;

Zagueiros: Grolli, Manoel e Paulo André;

Meio-campistas: Alisson, Ariel Cabral, Charles, Arrascaeta, Eurico, Gabriel Xavier, Marcos Vinicius, Henrique, Júlio Baptista e Uillian Correia;

Atacantes: Allano, Vinicius Araújo, Marquinhos e Willian.