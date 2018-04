Recuperado, Kleber volta a ser relacionado no Palmeiras

Sem jogar desde o fim de março, o atacante Kleber voltou a ser relacionado pelo técnico Gilson Kleina nesta sexta-feira. O jogador se recuperou de um problema muscular na coxa direita e estará à disposição do treinador do Palmeiras para o clássico com o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro.

Kleina também terá os reforços do lateral-direito Ayrton, do zagueiro André Luiz e do volante Charles, suspensos na última rodada da primeira fase do Paulistão. Ainda estão incluídos na lista os volantes Marcelo Oliveira e Márcio Araújo e o meia Ronny, todos poupados no jogo passado.

O treinador, porém, não deu qualquer indicação de qual será o time titular no clássico. O Palmeiras deverá sofrer alterações por causa das baixas de Fernando Prass, Vilson e Patrick Vieira. Somente Bruno, Léo Gago e Leandro estão confirmados na equipe.

Kleina chegou a fazer alguns testes no treino desta sexta, mas fechou os portões e não liberou informações sobre a escalação. "Nós fizemos algumas variações. Tivemos a privacidade de fazer as mudanças. Respeitamos as características dos jogadores que nós temos, sempre vendo de qual forma nós podemos neutralizar os pontos fortes dos adversários", afirmou.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Bruno e Fábio;

Laterais: Ayrton, Juninho e Weldinho;

Zagueiros: Henrique, Maurício Ramos e André Luiz;

Volantes: Charles, Souza, Marcelo Oliveira, Márcio Araújo, Wendel e Léo Gago;

Meias: Ronny, Wesley e Tiago Real;

Atacantes: Kleber, Maikon Leite, Vinicius, Caio e Leandro.