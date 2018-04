Recuperado, Léo Moura volta aos treinos no Flamengo

Desta forma, Léo Moura deve ficar à disposição do técnico Jorginho para o clássico do próximo domingo, diante do Fluminense, em Volta Redonda, pela Taça Rio, na qual o time rubro-negro não tem mais chances de se classificar às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca.

Mas, se contou com o retorno de Léo Moura, Jorginho não teve o meia-atacante Carlos Eduardo e o volante Elias trabalhando com o restante do elenco nesta terça. O primeiro deles ficou fazendo fisioterapia por causa de um incômodo muscular na coxa esquerda, enquanto o segundo participou apenas de um trabalho físico à beira do campo com o preparador Marcos Lima.

Eliminado por antecipação, o Flamengo ocupa apenas o quinto lugar do Grupo B da Taça Rio, com cinco pontos em cinco partidas disputadas neste segundo turno, no qual acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas.