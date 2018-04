Recuperado, Luan é relacionado no Cruzeiro para final O técnico Marcelo Oliveira divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, que será disputada neste domingo no Estádio Independência. Com a força máxima à disposição, a principal novidade na relação de 20 jogadores é a presença do atacante Luan.