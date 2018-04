Recuperado, Lucca é relacionado pela primeira vez no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Contratado no início desta temporada como grande aposta, após se destacar no Criciúma, o atacante Lucca enfim poderá estrear pelo Cruzeiro. Recuperado de grave contusão no joelho esquerdo, ele foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira e pode fazer sua primeira partida logo na decisão do Campeonato Mineiro, no domingo, diante do Atlético-MG, no Mineirão.

"Já posso adiantar que o Lucca estará concentrado também. Tudo isso é pensado, banco de acordo com situação, com o momento, com a estratégia que se vai usar e possivelmente um banco mais ofensivo", disse o técnico cruzeirense.

Lucca foi submetido a uma cirurgia em novembro do ano passado, quando ainda atuava pelo Criciúma, e, após uma longa recuperação, finalmente está liberado para atuar. Ele pode ser importante para a equipe reverter a vantagem atleticana, já que perdeu na partida de ida por 3 a 0 e precisa vencer por ao menos três gols de diferença no domingo para ser campeã.