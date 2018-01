Recuperado, Luizão fica na reserva Enquanto aguarda os reforços para o Campeonato Brasileiro, o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, prepara o time do Corinthians para o jogo contra o Independiente, quinta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Mercosul. A novidade na delegação do Corinthians será o atacante Luizão. O jogador está afastado do futebol desde 18 de abril, quando foi submetido a uma cirurgia no joelho direito. Luizão deverá ficar na reserva. A equipe paulista pode entrar em campo classificada, dependendo do resultado de quarta-feira no Chile entre Colo Colo e Cruzeiro. Luxemburgo não poderá contar com Renato. O jogador não está inscrito na competição. Marcelo também não deve jogar. O zagueiro está suspenso para a partida contra o Guarani, domingo, no Pacaembu, pelo Brasileiro, por isso o treinador prefere escalar Anderson como preparação para domingo.