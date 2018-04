Recuperado, Luizão volta ao Botafogo O atacante Luizão volta ao Botafogo, domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, após desfalcar a equipe em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. O artilheiro se recuperou de uma artroscopia no joelho direito e foi confirmado pelo técnico alvinegro Paulo Bonamigo para formar a dupla de ataque com Almir. "Estou recuperado. Mas é claro que corro o risco de me contundir no joelho como qualquer outro atleta", disse Luizão, que tem oito gols no Brasileiro. "Espero que não aconteça nada demais e possa fazer uma boa partida." Almir disse estar feliz pelo retorno de Luizão e não escondeu que a motivação do time cresceu, após a vitória de quarta-feira, contra o Santos. O atacante ainda destacou que, se os jogadores entrarem em campo cientes de que podem vencer o Atlético-MG, o Botafogo conseguirá mais uma vitória no Nacional.