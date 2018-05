Recuperado, Maicon espera títulos no Flu em 2010

"A nossa equipe está sendo mantida e largamos na frente em entrosamento. A diretoria está tendo confiança na gente e espero que a nossa resposta seja dentro de campo, conquistando títulos", avisou o atacante, que deu lugar à Alan nos últimos jogos do Flu neste ano.

Maicon não participou da impressionante arrancada do time no Brasileiro por causa de um estiramento na coxa direita. Após as férias forçadas, o atleta já mostra ansiedade para voltar aos gramados. "Estou me sentindo muito bem, sem nenhuma dor, totalmente zerado. Os médicos do clube pediram para evitar correr e jogar. As férias são importantes para o nosso corpo, mas sentimos falta de jogar".

Confiante em sua total recuperação, o atacante aposta na velocidade para voltar a comemorar os seus gols como o corredor Usain Bolt. "Terei a pré-temporada para me adaptar e aprimorar essa qualidade. Com relação às comemorações, a torcida tricolor pode esperar: vai ter Bolt no Carioca".

Para o jogador, os maus momentos do time em 2009 já foram superados. "É um ano que ficará lembrado por todos tricolores pela nossa arrancada. Sempre guardarei com carinho, mas sei que anos melhores virão para mim no clube, com títulos. Aprendi muitas coisas. Não foi o melhor ano porque lutamos para não cair".