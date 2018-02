Recuperado, Marcão volta a ajudar o Flu Recuperado de contusão, o volante Marcão, do Fluminense, era hoje o retrato da felicidade. O atleta elogiou as quase duas semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro, que vai permiti-lo melhorar o condicionamento físico para o confronto contra o Guarani, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, no dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. "Foi bom essa pausa no torneio. Dá para o técnico Ricardo Gomes corrigir o que há de errado e ensaiar novas jogadas de ataque. Além disso, posso voltar a treinar com bola e, quem sabe, ser escalado para o jogo contra o Guarani", contou Marcão. O atacante Alessandro acredita que as duas semanas de folga servirão para o treinador aprimorar os fundamentos de cada atleta. "Ricardo Gomes vai aprimorar a parte técnica. Temos que procurar acatar o que ele tem para passar e ensinar".