Recuperado, Marcelinho fica fora do Vasco Apesar de o meia Marcelinho Carioca estar recuperado de uma contusão na panturrilha esquerda, o técnico Geninho optou por não escalá-lo entre os titulares do Vasco na partida de domingo, contra o América, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador manifestou seu desejo de atuar, mas se conformou com a decisão. "Estou pronto para jogar, mas foi uma decisão inteligente", disse Marcelinho. "Agora, quero voltar na quarta-feira (contra o XV de Novembro, pela Copa do Brasil) para atuar bem contra o Flamengo (clássico do dia 21, pelo Carioca)." Além de Marcelinho, Geninho não poderá escalar contra o América o atacante Alex Alves, que ainda sente dores musculares na coxa esquerda. Com isso, Léo Macaé será o atacante titular do Vasco, ao lado de Valdir. Geninho procurou conscientizar os jogadores sobre a importância de uma vitória no domingo, porque uma vitória classificará o Vasco antecipadamente para a semifinal da Taça Rio. E, com a vaga assegurada, o time entraria "mais tranqüilo" para enfrentar o Flamengo, na última rodada desta fase.