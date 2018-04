Recuperado, Marcos Rocha treina e prevê retorno em jogo da Libertadores

"Estou bastante feliz. Está tudo dentro do previsto, o Dr. Rodrigo (Lasmar) tinha me passado três, quatro semanas (de prazo). Estou fechando a quarta semana e já estou trabalhando com bola. Então, agora, é só trabalhar o psicológico para perder o medo na hora da arrancada", disse Marcos Rocha.

Já em busca da sua melhor forma física, o lateral treinou com o grupo na primeira metade da atividade do dia. E depois fez trabalho físico à parte. Ao fim das atividades desta terça, ele se mostrou confiante no retorno ao time na próxima semana. "Estou bastante contente pela minha volta. Estou à disposição do técnico (Levir Culpi) para jogar contra o Santa Fé", assegurou.

Enquanto Marcos Rocha trabalhava em separado, Levir Culpi comandou treino de movimentação e posse de bola, que foi seguido de trabalho tático e de um coletivo. Nas atividades, o treinador pôde contar normalmente com o volante Leandro Donizete, recuperado de uma pancada sofrida no pé direito no clássico de domingo, pelo Campeonato Mineiro.