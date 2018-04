Recuperado, Marcos Senna prepara retorno ao Villarreal

"Estou me sentindo muito melhor, mas ainda não estou no mesmo nível do ano passado", disse o brasileiro naturalizado espanhol, que sofreu uma lesão muscular na perna esquerda em abril, ao site do clube nesta segunda-feira.

"Estou trabalhando duro e voltarei em breve ao meu nível de antes", acrescentou.

O Villarreal enfrenta o time holandês NAC Breda, fora de casa, quinta-feira, no jogo de ida da Liga Europa. A partida de volta será na Espanha na semana que vem.

(Reportagem de Iain Rogers)