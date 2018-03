Recuperado, Marcos Senna quer jogar O volante Marcos Senna, recuperado de um entorse no joelho, deverá ser a grande novidade do Corinthians, domingo, na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, diante do Botafogo, no Morumbi. O volante voltou a treinar nesta quinta-feira, com o preparador físico Antônio Mello, e aguarda apenas a confirmação de Wanderley Luxemburgo para poder substituir Otacílio, suspenso, na final. "Estou confiante, pois a minha recuperação evoluiu. Só não quero prejudicar e nem sair prejudicado, por isso aguardo até sábado para ver se jogo", afirmou Marcos Senna, que já sonha com a festa dupla da família Silva. Afinal, ele é primo de Marcos Assunção, da Roma, que também está prestes a ser campeão, na Itália. "Não tivemos contato ainda, mas será bom para nossos familiares", avaliou o volante corintiano, que, assim como Assunção, começou a carreira no Rio Branco de Americana. Marcos Senna, de 24 anos, aguarda com ansiedade o jogo de domingo. Ele já foi campeão com o Corinthians do Brasileiro de 1999 e do Mundial de Clubes de 2000. Mas, a partida contra o Botafogo é especial, pois pode ser a primeira vez que ele iniciará uma decisão. "Será uma emoção diferente. Ficar do lado de fora é angustiante." Além de Marcos Senna, outro que se recuperou bem e deve jogar no domingo é o lateral-esquerdo André Luiz. "Eles estão bem fisicamente e aguardam apenas a liberação médica", revelou o preparador físico do clube, Antônio Mello. "Já vinham treinando e devem jogar."