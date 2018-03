Recuperado, Marcos volta ao Palmeiras A partir desta sexta-feira, o Palmeiras vai esquecer a ?guerra? que enfrentou em São Gabriel e começar a preparação para a partida contra a Portuguesa Santista, domingo, no estádio Ulrico Mursa, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. A boa notícia é a volta do goleiro Marcos, liberado pelo departamento médico. Nesta quinta-feira, ele fez seu primeiro treinamento com bola e nada sentiu. O goleiro recuperou-se de uma contusão no polegar da mão esquerda, que o tirou das últimas três partidas. Marcos comemora: "Não estou 100% fisicamente, mas quero ajudar o Palmeiras nesse momento importante." Assim, sua escalação só depende agora da vontade do técnico Jair Picerni.