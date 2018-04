Recuperado, Mascherano treina com elenco do Barça

O jogador argentino fez o seu primeiro treino com o resto do elenco do time catalão desde quando se lesionou na capital francesa, onde chegou a romper um dos ligamentos do joelho. Após a lesão, ocorrida no início de abril, o departamento médico do Barça previu um tempo de 6 semanas de afastamento do atleta dos gramados.

Outra novidade do treinamento desta quarta foi a presença do atacante Pedro, que trabalhou com normalidade depois de ter ficado fora da partida contra o Betis, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, por causa de uma gastroenterite.

O goleiro Valdés, que também desfalcou o Barça diante do Betis, mas por causa de uma lesão no pé esquerdo, apenas realizou um treino em separado do elenco nesta quarta. Já o lateral Abidal realizou uma atividade mais específica e o zagueiro Puyol seguiu o seu processo de recuperação da cirurgia a que foi submetido em seu joelho direito, em março.