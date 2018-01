Recuperado, Mbappé é relacionado no PSG na Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain poderá contar novamente com o atacante Mbappé nesta terça-feira. Recuperado de problema físico, o jogador voltou a ser relacionado pelo técnico Unai Emery e estará disponível para o confronto diante do Rennes, fora de casa, pela semifinal da Copa da Liga Francesa.

Mbappé não atua desde o último dia 21, na derrota para o Lyon pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o atacante se chocou duramente com o goleiro Anthony Lopes e precisou substituído. Mesmo que os exames tenham descartado qualquer lesão traumática, ele ficou afastado das últimas partidas.

Agora, Mbappé voltou a ficar à disposição, o que não significa que será aproveitado na terça. "Eu espero que Mbappé possa jogar, mas vamos tomar as precauções. Ele quer atuar, pode treinar com o grupo. Vai depender do que o médico disser", explicou o técnico Unai Emery.

Se Mbappé está de volta, Lucas continua afastado no PSG. Sem espaço no elenco e após pedir para ser negociado, o brasileiro foi deixado de fora da lista de relacionados pela segunda vez consecutiva. Na Europa, sua ida para o Tottenham é dada como certa por alguns veículos.

Mas o meia-atacante não será o único desfalque brasileiro para Emery. O treinador também não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva, que acusou um problema muscular diante do Montpellier, no fim de semana. Daniel Alves, suspenso, e Thiago Motta, lesionado, também estão fora.