Recuperado, Messi treina e é confirmado em amistoso da Argentina com a Espanha

Após virar dúvida na seleção da Argentina, Lionel Messi treinou normalmente nesta segunda-feira e foi confirmado pelo técnico Jorge Sampaoli no amistoso com a Espanha, na terça, em Madri. O atacante havia desfalcado sua seleção na vitória por 2 a 0 sobre a Itália em razão de dores musculares.

"Ele treinou ontem e hoje [segunda] e estava bem. Eu não acho que ele terá qualquer problema para jogar", disse Sampaoli. "Se houver qualquer risco, Leo nos diria. No dia anterior ao jogo com a Itália, ele nos disse que não estava bem para jogar e não jogou", afirmou.

O treinador, inclusive, fez elogios ao desempenho do atacante nas atividades desta segunda e de domingo - no sábado, ele fez apenas trabalho leve na academia do hotel onde a delegação está hospedada, em Madri. "É impossível ensinar qualquer coisa para o Messi. Você tem que aprender a acompanhar um jogador como ele, criar um ambiente favorável em seu entorno."

Como aconteceu no domingo, Messi treinou normalmente com os demais companheiros no CT do Real Madrid. Não será a única situação incomum vivida pelo astro do Barcelona nestes últimos dias. No amistoso, ele terá do outro lado do campo, como adversários, velhos amigos e companheiros de Barça, como Andres Iniesta, Gerard Piqué e Jordi Alba.

O astro argentino recebeu até comentários positivos da seleção rival ao se recuperar das dores musculares. "Eu nunca vou querer ver um colega sem condições de jogo por causa de lesões. Além disso, é importante que Messi jogue pelo espetáculo que ele oferece e porque sempre queremos testar a nós mesmos contra os melhores", afirmou o meia Thiago Alcântara, ex-companheiro de Messi no Barcelona - defende atualmente o Bayern de Munique.