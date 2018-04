Recuperado, Messi volta a treinar fisicamente no campo Praticamente recuperado de uma lesão muscular sofrida no bíceps femoral da perna direita, Lionel Messi foi a principal novidade do treino realizado pelo Barcelona nesta quinta-feira. Ele voltou a treinar fisicamente no gramado com o resto do elenco do time catalão, dando continuidade ao processo que visa principalmente a sua participação em condições ideais para enfrentar o Bayern de Munique, na próxima terça-feira, fora de casa, pelo duelo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.