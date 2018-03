Recuperado na Juventus, Higuaín treina na véspera de jogo decisivo com Tottenham

Recuperado de uma lesão no tornozelo, o atacante Gonzalo Higuaín treinou junto com o grupo da Juventus nesta terça-feira, em Turim, no último trabalho de preparação do time italiano para encarar o Tottenham, nesta quarta, às 16h45 (de Brasília), em Londres, pelo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O jogador argentino desfalcou a equipe nas duas últimas partidas do Campeonato Italiano e nesta terça trabalhou normalmente na atividade comandada pelo técnico Massimiliano Allegri no período de 15 minutos que foram liberados para a presença da imprensa no CT de Vinovo.

Higuaín foi o autor dos dois gols da Juventus no empate por 2 a 2 com o Tottenham, no dia 13 de fevereiro, na partida de ida do mata-mata continental. Porém, ele foi alvo de críticas dos torcedores por ter desperdiçado um pênalti no final do primeiro tempo do duelo, quando a sua equipe já vencia por 2 a 1.

Depois disso, no segundo tempo, Christian Eriksen, cobrando falta, garantiu o empate aos visitantes em Turim e deu ao time inglês a vantagem de poder empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 nesta quarta-feira, no estádio de Wembley, para avançar às quartas de final, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate.

Após ser alvo de críticas, Higuaín se irritou e chegou a se manifestar nas redes sociais para rebatê-las, um dia após o confronto. "Bom dia. Que fácil é falar depois do jogo da sala de casa. Até o 2 a 0 era tudo perfeito, depois do 2 a 2 mudam todas as opiniões. A nós nos interessa e vamos a Londres para classificar", escreveu o atacante, no dia 14 de fevereiro, em sua conta na rede social Instagram, para depois completar: "Um abraço a todos aqueles querem bem a Juventus".

Após o treino desta terça-feira, o elenco da Juventus seguiu rumo a Londres visando a partida contra o Tottenham. Na capital inglesa, Massimiliano Allegri dará entrevista coletiva e poderá confirmar ou não o jogador argentino no ataque titular. O mesmo vale para o atacante croata Mario Mandzukic, que também era tido como dúvida na escalação da Juventus e participou normalmente do treinamento realizado pela manhã.