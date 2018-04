Recuperado, Osvaldo já prepara retorno ao São Paulo

SÃO PAULO - Sem jogar desde o dia 5 de maio, quando sofreu uma lesão no quadril durante o clássico contra o Corinthians, pela semifinal do Paulistão, o atacante Osvaldo voltará a treinar normalmente nesta sexta-feira. Depois de três dias de trabalho específico com os preparadores físicos do São Paulo, ele será liberado para se juntar ao restante do elenco.

Um dos destaques do time na temporada, Osvaldo fez muita falta ao São Paulo, tanto na eliminação diante do Corinthians no Paulistão quanto na derrota para o Atlético-MG que provocou a queda na Libertadores. Apesar do retorno aos treinos, previsto para a tarde desta sexta-feira, ele não deve jogar contra a Ponte Preta, no domingo, pelo Brasileirão.

Com a ausência de Osvaldo, o recém-contratado Silvinho tem recebido as primeiras chances no time do São Paulo. Foi assim, por exemplo, no amistoso de quarta-feira contra o Londrina, quando ele foi titular e fez dupla de ataque com Luis Fabiano. "Acho que consegui fazer um bom jogo e aproveitei a oportunidade", disse o atacante, que veio do Penapolense.