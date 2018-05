Recuperado, Pato treina entre reservas no São Paulo

SÃO PAULO - Alexandre Pato está de volta ao São Paulo após passar os últimos dias se recuperando de dores musculares. No treino realizado nesta quinta-feira, ele ficou na equipe reserva que fez um trabalho com bola no CT da Barra Funda, mas apenas porque foi o primeiro trabalho com bola na semana.

Pato sentiu dores musculares na segunda-feira e passou os últimos dias em recuperação no Reffis. Os médicos já diziam que ele não deveria ser problema e que só não estava participando das atividades com os demais porque Muricy Ramalho não queria trabalhar com jogadores que não estivessem 100% fisicamente.

Alvaro Pereira, com uma fratura no nariz, treinou normalmente e usou uma máscara de proteção dos tempos em que defendia a Inter de Milão, quando sofreu a mesma fratura. Rodrigo Caio, Lucas Evangelista, Auro e Ademilson, todos com a seleção sub-20, seguem fora e devem voltar a treinar nesta sexta com os companheiros.

O São Paulo, portanto, não deve ter nenhum problema para enfrentar o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, no Morumbi. Se mantiver o que vinha fazendo até aqui, o time deverá ter Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Pato e Luis Fabiano.