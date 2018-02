Recuperado, Reasco descarta férias e treina no São Paulo

Enquanto o elenco são-paulino curte as férias, um jogador trocou o descanso pelos treinamentos no CCT da Barra Funda. É o lateral-direito equatoriano Reasco, que está recuperado da cirurgia sofrida no começo de agosto e trabalha forte para poder se reintegrar ao time em janeiro. Reasco foi operado depois de sofrer duas fraturas, na tíbia e na fíbula, durante jogo do São Paulo contra o Botafogo, no dia 8 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, já recuperado, ele está liberado pelos médicos para começar os trabalhos físicos. Assim, Reasco ficará até o dia 11 de dezembro treinando no CCT da Barra Funda e só depois disso irá tirar as férias. Dessa maneira, ele espera estar à disposição do técnico Muricy Ramalho no começo da próxima temporada. "Estou confiante e ansioso para voltar a correr. Quero aproveitar esses dias de treinamento para chegar em janeiro 100% e retribuir tudo que o clube fez por mim fora de campo", disse Reasco.