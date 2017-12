Recuperado, Rivaldo enfrenta Liverpool O atacante Rivaldo está recuperado da inflamação no joelho direito e foi confirmado pelo técnico Carles Rexach para a partida do Barcelona contra o Liverpool, pela Copa dos Campeões, marcada para esta quarta-feira. Com a liberação, o jogador muito provavelmente será incluído na lista de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo da seleção brasileira dia 27, contra a Iugoslávia, em Fortaleza. A comissão técnica da seleção temia que o jogador fosse cortado do jogo de amanhã, o que poderia inviabilizar sua convocação. Rivaldo foi poupado dos treinos nos últimos dias depois de sentir dores no joelho e ter sido substituído na partida contra o Betis, no último final de semana.