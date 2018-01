Recuperado, Rivaldo joga em Roma Mostrando estar recuperado de um estiramento na coxa direita, Rivaldo foi escalado pelo técnico do Barcelona e já está em campo contra a Roma, no estádio Olímpico, na capital italiana, em partida da Liga dos Campeões da Europa. O médico da equipe espanhola, Ricard Pruna, chegou a dizer até que o jogador brasileiro poderia ficar dois meses sem jogar caso forçasse o local da lesão muscular, o que acabaria atrapalhando sua preparação para a Copa do Mundo. Mas, com sua presença no jogo desta terça-feira, o caso parece não ser tão grave assim.