Recuperado, Rochemback volta a treinar no Grêmio

Rochemback não joga desde o dia 13 de novembro, quando participou do empate por 2 a 2 diante do Palmeiras, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Desde então, ele ficou fora de três partidas consecutivas. As dores, no entanto, já incomodavam o jogador há muito tempo. Ele vinha atuando no sacrifício e chegou a ser poupado de diversos treinamentos ao longo da competição.

O técnico Celso Roth ainda ganhará outro reforço para a posição de volante. Fernando cumpriu suspensão na última rodada, no empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO, no domingo, e estará à disposição para o clássico da última rodada. Gilberto Silva, Rafael Marques e Brandão, no entanto, não participaram do treino desta terça - o clube não divulgou os motivos das ausências.

Mesmo sem almejar mais nada no Brasileirão, já que está garantido na Copa Sul-Americana, o Grêmio demonstra preocupação com o clássico de domingo. Nesta terça-feira, pela primeira vez em um mês, a comissão técnica marcou treino em dois períodos para os jogadores. Em caso de vitória, a equipe decretará a ausência do Inter, seu grande rival, na Libertadores do ano que vem.