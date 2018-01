Recuperado, Romário volta a atacar O artilheiro Romário é a grande atração do Vasco contra o Universidad Católica, do Chile, pela Copa Mercosul, nesta quinta-feira, às 15h, em São Januário. A equipe carioca precisa vencer a partida para não ser desclassificada da competição e conta com o jogador, recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, e seus gols, já que não poderá escalar o atacante Euller, contundido na coxa esquerda. A contusão de Euller tirou o ânimo do técnico Hélios dos Anjos, que esperava ver atuando, pela primeira vez desde que foi para o Vasco, o ataque titular. Sem poder escalar o jogador, o treinador optou por Leonardo para ser o companheiro de Romário. A equipe carioca é a lanterninha do grupo A, com apenas um ponto, em três jogos. Outro problema de Hélio dos Anjos é o grande número de jogadores não inscritos na Mercosul. O atacante Bebeto, o lateral-direito Rafael, o lateral-esquerdo Guiliano, além dos meias Donizete Oliveira e Jamir, não estão com sua situação regularizada na competição. Já o volante Jorginho e os zagueiros Alexandre Torres e Géder, se recuperam de problemas físicos. Na lateral-direita atua Patrício e, na equerda, Edinho. Já a zaga vascaína terá Paulo Madureira. No meio-de-campo, Fabiano Eller atua no lugar de Wagner, que fica no banco.