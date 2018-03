Recuperado, Ronaldo enfrenta o Deportivo Depois de quase três semanas de tratamento intensivo, o atacante Ronaldo está recuperado de uma lesão muscular e vai enfrentar o Deportivo La Coruña, sábado, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro, que entre outros jogos desfalcou o Real Madrid no clássico contra o Barcelona e a seleção brasileira no amistoso desta quarta-feira contra a Hungria, treinou normalmente nesta quinta-feira e foi confirmado no jogo de sábado. O Real precisa vencer a partida para tentar voltar à liderança do campeonato. Hoje, o time está em segundo lugar com 70 pontos, um a menos que o líder Valência. O meio-campista David Beckham, que sofreu uma contusão no tendão esquerdo na partida contra o Barcelona, participou normalmente dos treinos de hoje e também deverá enfrentar o Deportivo. O Real, no entanto, não terá Figo e Helguera, ambos suspensos. Nos treinos desta quinta, realizados a portas fechadas em Las Rozas, nos arredores de Madri, estiveram presentes Roberto Carlos, Santiago Hernán Solari, Esteban Cambiasso e Raúl Bravo, que fizeram uma leve sessão de recuperação. Os demais jogadores que ontem jogaram pela Espanha contra a Itália em Gênova, caso de Iker Casillas, Iván Helguera, Raúl González e Michel Salgado, ficaram no ginásio. O único que não esteve no treino foi o português Luis Figo, que ontem enfrentou a Suécia em Portugal.