Recuperado, Sidney quer ser titular O volante Sidney, do Fluminense, atuou no empate com o Paysandu, por 0 a 0, e agora espera ganhar uma vaga no time titular, na próxima partida, contra o Corinthians, na última rodada da primeira fase. O jogador sofreu uma contusão muscular em fevereiro e estava ausente do Tricolor. "Coloquei o Sidney quando o time deles estava melhor e posso escalá-lo como titular contra o Corinthians", afirmou o técnico Robertinho. " Tenho feito um planejamento e ele faz parte."