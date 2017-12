Recuperado, Totti avisa: "Estou pronto para o Mundial" Totti jogou só o segundo tempo do jogo-treino da Itália nesta sexta-feira, mas ao sair do vestiário repetiu uma frase que havia sido dita por Kaká depois do amistoso do último domingo, contra a Nova Zelândia, em Genebra: ?Estou pronto para o Mundial.? Mais do que uma constatação, foi uma tentativa de convencer Marcello Lippi de que pode apostar nele como titular para a partida contra Gana, porque o próprio craque da Roma sabe que ainda não está em sua melhor condição física. ?Na Suíça eu me sentia com 60% de minha forma, agora acho que estou com 70%. Mas psicologicamente estou muito bem, nem me lembro mais da fratura (quebrou o tornozelo esquerdo na metade de fevereiro) e tenho muita vontade de jogar segunda-feira.? Melhorar de 60% para 70% em uma semana não parece muito animador, ainda mais que os treinos deste sábado e domingo serão leves, sem muita exigência física. Mas Totti é uma animação só. Quando um jornalista lhe perguntou se queria fazer um gol na primeira partida da Copa, ele respondeu que prefere fazer na última. ?Por que não podemos vencer o Mundial?? Embora o jogo-treino contra a ingênua garotada do Duisburg tenha deixado claro que tecnicamente ele também tem muito a melhorar - suas tentativas de jogadas que fugiam do trivial não deram em nada -, Totti acha que ganhou pontos com Lippi na disputa por um lugar na equipe. E voltou a dizer que se sente em condição de enfrentar o vigor físico dos africanos. ?Sei que vai ser uma batalha segunda-feira, mas garanto que estou pronto para a batalha. Quanto mais jogo, mais melhoro. Mas se ficar no banco, aceitarei a decisão sem problema.? Como Lippi e seus companheiros, ele também se preocupou em agradecer aos torcedores. ?O que eles fizeram aqui foi lindo. Vamos precisar muito deles durante o Mundial.?