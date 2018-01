Recuperado, Totti volta a jogar pela Roma em amistoso Afastado do futebol desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma grave fratura no perônio e lesionou os ligamentos do tornozelo esquerdo, o meia Totti voltou a jogar nesta quinta-feira. Esteve por 74 minutos no amistoso da Roma contra o Cisco Lodigiani, time da Quarta Divisão Italiana. ?Não vou jogar contra o Chievo no fim de semana, mas espero enfrentar a Inter quarta-feira pela Copa da Itália?, disse Totti, que garantiu não ter sentido medo. Marcello Lippi, treinador da seleção da Itália, conta com a recuperação de Totti para a Copa do Mundo. Ele apresenta a lista final do convocados dia 15 de maio.