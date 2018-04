Recuperado, volante Adriano volta a treinar no Grêmio O Grêmio se reapresentou nesta terça-feira com uma novidade. O volante Adriano voltou aos trabalhos físicos mais de um mês depois de sofrer uma lesão no joelho direito, durante partida contra o Huachipato, no dia 18 de abril, ainda pela fase de grupos da Copa Libertadores.