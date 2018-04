Recuperado, Welton Felipe volta a treinar no Atlético-MG O técnico Celso Roth ganhou nesta terça-feira um possível reforço para a partida do próximo domingo, contra o Barueri, no Mineirão. O zagueiro Welton Felipe, que não atuava desde o fim de agosto, se mostrou recuperado de um estiramento muscular na coxa direita e voltou aos treinamentos. Assim, ele fica à disposição do treinador para o compromisso pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.