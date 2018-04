Recuperado, zagueiro Miranda está de volta ao Atlético de Madrid

O zagueiro Miranda revelou nesta quinta-feira que já está recuperado da lesão muscular na perna esquerda, sofrida quando defendia a seleção brasileira. Assim, ele poderá voltar ao time do Atlético de Madrid no domingo, diante do Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Titular da seleção brasileira desde que o técnico Dunga assumiu o cargo, Miranda sofreu a lesão ainda no primeiro tempo do amistoso contra a Áustria, no dia 18 de novembro, em Viena, quando o Brasil venceu por 2 a 1. Passou, portanto, três semanas em recuperação.

"Estou recuperado. Hoje, comecei a treinar com o grupo. Estou em condições de jogar", avisou Miranda, durante entrevista nesta quinta-feira, em Madri, já projetando o retorno diante do Villarreal - na sua ausência, o uruguaio Giménez foi titular no Atlético.