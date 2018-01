Recuperados, Paulo Victor e Marcelo Cirino treinam no Flamengo

O Flamengo pode ganhar dois importantes reforços para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Nesta segunda-feira, o goleiro Paulo Victor e o atacante Marcelo Cirino treinaram normalmente no CT Ninho do Urubu e aumentaram a expectativa de que possam ser aproveitados no decisivo clássico no Maracanã.

Paulo Victor e Marcelo Cirino não entram em campo pelo Flamengo desde julho. O goleiro tinha um edema ósseo no tornozelo direito, enquanto o atacante se recuperava de uma lesão na coxa esquerda. Nesta segunda, porém, eles participaram de um coletivo ao lado de reservas, juniores e jogadores que não foram aproveitados na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo.

Um dia após o triunfo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresentou no seu CT iniciando a preparação para o duelo com o Vasco. Mas os titulares diante do São Paulo só fizeram trabalhos na academia, enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira comandava um treinamento para os demais atletas do elenco, incluindo Paulo Victor e Marcelo Cirino.

Batido por 1 a 0 pelo Vasco no jogo de ida, o Flamengo precisa de uma vitória por ao menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.