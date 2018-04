Recuperados, Bernard e Tardelli treinam com titulares do Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Recuperados de contusão, o meia Bernard e o atacante Diego Tardelli vão reforçar o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado, contra o Tombense. Os dois tinham voltado aos treinos nesta semana e foram escalados como titulares na atividade que o técnico Cuca comandou na tarde desta quinta-feira no CT Cidade do Galo, em Belo Horizonte.

Diego Tardelli teve uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Bernard sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Ambos são titulares do Atlético-MG e, como estão recuperados, voltam ao time. Apesar da presença dos dois, Cuca teve três desfalques importantes no treino desta quinta-feira: o zagueiro Réver, o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Jô.

Réver e Ronaldinho Gaúcho fizeram apenas um trabalho regenerativo nesta quinta-feira, depois de terem defendido a seleção brasileira na noite anterior, no amistoso com o Chile no Mineirão. O meia, inclusive, recebeu a visita da mãe, Dona Miguelina, e de duas sobrinhas, as gêmeas Desirée e Gabrielle, na Cidade do Galo. Enquanto isso, Jô realizou um treino físico separado do grupo.

Com a ausência dos três titulares no treino, Cuca armou o time do Atlético-MG com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gilberto Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Luan e Diego Tardelli; Bernard e Alecsandro. Mas Réver, Ronaldinho Gaúcho e Jô devem jogar normalmente no sábado, contra a Tombense, na cidade de Tombos, no interior de Minas Gerais.