Recuperados, Breno, Evander e Paulo Vitor treinam e ficam à disposição no Vasco

O Vasco contou no treino desta sexta-feira com a presença de cinco jogadores que estavam no departamento médico: o lateral-direito Rafael Galhardo, o zagueiro Breno, os meias Giovanni Augusto e Evander e o atacante Paulo Vitor.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O elenco participou de uma atividade física e se reapresentou após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao término do trabalho, o médico Marcos Teixeira falou sobre a situação dos atletas que estão voltando de lesão.

Segundo ele, Breno, Evander e Paulo Vitor estão liberados e podem ser relacionados para o duelo de domingo, contra o Vitória, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A situação de Giovanni Augusto e Rafael Galhardo ainda pede atenção especial.

"O Rafael ainda sente uma discreta dor, mas depois que aquece, ele melhora. Será reavaliado amanhã (sábado). Nossa expectativa é que esteja à disposição", afirmou. "O Giovani Augusto está à disposição da comissão técnica, mas não ainda para jogar durante toda a partida. Continua com pequenas dores musculares, mas elas não o impede de atuar", informou.

O médico do Vasco também falou sobre a situação de outros dois atletas que se recuperam de lesão. O lateral-esquerdo Ramon completou seis meses fora dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho. "Está fazendo consulta hoje em São Paulo. Os resultados mostram que ele está evoluindo muito bem. A previsão é que retorne em três semanas", revelou.

Outro que se recupera de lesão, Thiago Galhardo, vive a expectativa de reforçar o Vasco na sexta rodada, no clássico contra o Flamengo. "Teve uma melhora muito grande da dor nessa semana. Irá começar a fazer alguns treinos de preparação física sem bola. A previsão é que esteja à disposição para o clássico contra o Flamengo", finalizou.