Recuperados, Elber e Rafinha reforçam o Cruzeiro na rodada final do Brasileirão

O técnico Mano Menezes terá um time reforçado para o último compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, neste domingo, diante do Corinthians, no Mineirão. Foi o que indicou o treinador neste sábado, quando divulgou a lista de relacionados para o confronto com as presenças dos meias Elber e Rafinha.

Elber se recuperou de uma lesão muscular no músculo adutor da coxa direita, sofrida em outubro. Já Rafinha, que também se lesionou praticamente no mesmo período - ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda - também está apto a entrar em campo.

A tendência, porém, é que ambos iniciem o duelo com o Corinthians no banco de reservas do time cruzeirense, que será dirigido pelo auxiliar Sidnei Lobo, pois Mano está suspenso por causa da expulsão no confronto anterior, diante do Internacional.

Para o jogo deste domingo, o Cruzeiro não poderá contar também com o lateral-esquerdo Bryan e o atacante argentino Ramón Ábila, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o meia uruguaio Arrascaeta e o volante Henrique estão liberados após cumprirem gancho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Cruzeiro precisa de um empate para assegurar presença na próxima edição da Copa Sul-Americana e vai entrar em campo com a seguinte formação: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Alisson; Rafael Sóbis.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com o Corinthians:

Goleiros: Elisson, Lucas França e Rafael

Laterais: Edimar e Ezequiel

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Léo e Manoel

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, Bruno Nazário, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Marcos Vinícius, Rafinha e Robinho

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis e Willian