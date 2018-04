Recuperados, Jorge Henrique e Jomar participam de jogo-treino do Vasco

Depois do Vasco reencontrar o caminho da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores agora começam a pensar no duelo contra o Santa Cruz, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta segunda-feira, os reservas disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 e venceram por 2 a 0 - os dois gols marcados por Evander. O trabalho contou com as presenças do goleiro uruguaio Martín Silva e do atacante Leandrão, que cumpriram suspensão no último jogo.

As principais novidades na partida, no entanto, foram os retornos do atacante Jorge Henrique, recuperado de uma amidalite, e do zagueiro Jomar, que passou por uma artroscopia no joelho. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo.

O volante Marcelo Mattos conversou com os jornalistas após o treino e falou sobre a expectativa do jogo contra o Santa Cruz. "A Copa do Brasil é muito difícil. Sobre a ordem dos confrontos, eu particularmente prefiro jogar a primeira em casa para ter um resultado positivo e fazer a equipe adversária se abrir no seguinte, deixando assim espaço para os contra-ataques", comentou.

Nas duas fases anteriores, o Vasco fez o jogo de ida fora de casa. Venceu Remo e CRB por 1 a 0. Na volta, em São Januário, derrotou a equipe paraense por 2 a 1 e ficou no 1 a 1 com a alagoana. "Agora precisamos fazer a nossa parte aqui. Queremos muito esse título da Copa do Brasil", completou Marcelo Mattos.

O elenco retomou os trabalhos nesta segunda-feira depois de vencer o Brasil, de Pelotas (RS), por 2 a 0, no último sábado, pela Série B. O resultado encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas na competição e voltou a deixar a equipe na liderança isolada agora com 31 pontos, dois a mais do que o Atlético Goianiense.